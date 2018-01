Grado, Hotel Plaza di Pineta distrutto dalle fiamme

GRADO - Intervento dei Vigili del fuoco, nella notte di giovedì 25 gennaio, in via degli Orti a Grado Pineta, per via di un incendio sviluppatosi all’interno di un albergo, fortunatamente vuoto. Come riportato da Il Gazzettino dopo l’allarme, avvenuto intorno all'una, sul posto sono state convogliate le squadre del 115 di Monfalcone e Gorizia. Dal comando provinciale goriziano sono partite un’autoscala ed un’autobotte in supporto ai colleghi monfalconesi. Il loro intervento è durato tutta la notte fino alle 6 di mattina. All'Hotel Plaza - albergo a tre stelle chiuso dalla fine della scorsa stagione balneare - i danni, molto ingenti, sono ancora da quantificare nel dettaglio. Il rogo ha ridotto in cenere il primo piano, l'ingresso, la hall, la reception e i vani di servizio raggiungendo anche i piani superiori dove si trovano le stanze da letto. L'immobile, completamente inagibile, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri di Grado per rilievi e accertamenti.