GORIZIA - Sono in dirittura d'arrivo i progetti di riqualificazione di Corte Sant'Ilario e piazza San Rocco, realizzati dallo Studio Stradivarie Architetti associati, con Responsabile Unico del Procedimento comunale Maurino Meden, sabato 27 gennaio, a mezzogiorno, saranno presentati pubblicamente nella sala Dora Bassi di via Garibaldi. Si tratta di una piccola rivoluzione che cambierà il volto di due aree storiche della città con Corte Sant'Ilario, che si trasformerà da parcheggio a zona in prevalenza pedonale, con inserimenti di verde e una fontana e piazza San Rocco che vedrà modificata anche la viabiltà. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

Gorizia: Corte Sant'Ilario e Piazza San Rocco cambiano volto (© Comune di Gorizia)