Camion si ribalta e perde il carico in autostrada

GORIZIA - Un incidente stradale ha bloccato l'autostrada nel tratto tra Redipuglia e barriera del Lisert nella tarda serata di giovedì. Un camion che viaggiava in direzione Venezia, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato, con il carico trasportato, un enorme bobina, che è finito sulla carreggiata opposta.

Il sinistro si è verificato verso le 22. L'autista del mezzo pesante è rimasto ferito (non in maniera grave) ed è stato soccorso dal personale del 118 che l'ha accompagnato all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale.

Molto complesse le operazioni di messa in sicurezza della sede stradale, con l'autostrada che è rimasta chiusa per diveerse ore prima che il traffico fosse ripristinato si una sola corsia di marcia. Sul posto anche le squadre della manutenzione d’urgenza di Autovie Venete per ripristinare il guard rail e bonificare l’asfalto dal gasolio fuoriuscito dal serbatoio dell’autoarticolato