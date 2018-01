Rogo nella notte a Monfalcone: distrutta fabbrica di carta igienica

MONFALCONE - La fabbrica di carta igienica Soffass è stata gravemente danneggiata da un incendio avvenuto nella tarda notte di giovedì 25 gennaio, intorno alle 22, nella zona industriale di Monfalcone. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino due operai hanno visto delle colonne di fumo in corrispondenza del reparto di produzione. Non riuscendo a domare le fiamme hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco che sono giunti sul posto dal Comando di Gorizia. La parte della fabbrica danneggiata è stata posta sotto sequestro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.