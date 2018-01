Tiare Shopping ospita la mostra d'arte di Renzo Pagotto

VILLESSE - Continuano i progetti di valorizzazione del territorio con cui Tiare Shopping vuole dare risalto alle eccellenze artistiche locali. Dopo aver ospitato 'Luce Riflessa', l’esposizione curata da Marino Salvador, spazio dell’arte figurativa di Renzo Pagotto, artista friulano molto apprezzato sia in Italia che all’estero. L’inaugurazione della mostra è fissata per venerdì 2 febbraio alle 18 nell’area espositiva Tiare Art - al secondo piano del centro commerciale di Villesse.



Renzo Pagotto

Nato a Gradisca d’Isonzo, Renzo Pagotto è un artista friulano appassionato di arte figurativa e uno dei soci fondatori della galleria d’arte 'la Fortezza' di Gradisca. Amante della natura e affascinato dal mondo dei colori, declina la sua arte fra la ricerca cromatica e quella compositiva. Molte delle sue opere - esposte in mostre nazionali e internazionali e oggi conservate in alcuni Enti Pubblici regionali - sono state prese in esame da noti critici e commentatori d’arte che hanno esaminato sia il suo periodo figurativo che quello astratto più recente. «Sono giunto all’astrattismo dopo un progressivo cammino. Con l’astrattismo l’arte diventa più libera, autonoma, e la sua raffigurazione trae spunto dalla vita psicologica ed emotiva dell’uomo» afferma Pagotto che mentre dipinge ascolta e medita diventando un tutt’uno con la sua arte.