Giallo in un bosco del goriziano: trovato uno scheletro umano

GORIZIA - Giallo nel goriziano. Lo scheletro di una persona è stato trovato nella tarda mattinata di martedì 30 gennaio, al Parco della Villetta del Corno in via Brass, da alcuni operai che si stavano occupando della manutenzione di un'area verde. Il cadavere si trovava in avanzato stato di decomposizione. Oltre ai resti sono stati rinvenuti anche alcuni vestiti in brandelli e una carta di identità. Secondo i primi accertamenti, la morte potrebbe risalire ad un paio di anni fa. Le indagini sono affidate alle forze dell'ordine del comune isontino, che non escludono si possa trattare di una delle persone scomparse nel goriziano negli ultimi anni