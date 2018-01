A Cormons una serata in onore del grande Chesney Henry Baker

CORMONS - Riprende alla grande la stagione musicale 2018 de 'Il Limite' - come sempre la collaudata formula vini&sapori gourmet assieme a strepitosi musicisti che danno vita ad entusiasmanti serate, in cui note e cibo si intrecciano in un'atmosfera unica. Giovedì 1 febbraio alle 21 al Limite Schianchi-Food (via Friuli 37) si terrà una cena-concerto con i 'Tre Per Chet' - Gaetano Valli Trio: Gaetano Valli alla chitarra, Fulvio Sigurtà alla tromba e al flicorno, Riccardo Fioravanti al contrabbasso. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria ai tavoli al numero 0481 62378 (la partecipazione alla serata è di 30 euro, bevande escluse). Ingresso libero per il bar con prima consumazione obbligatoria.



Inediti ispirati al jazzista Chet

A trent’anni dalla scomparsa del grande jazzista Chesney Henry Baker, in arte Chet, e a vent’anni dalla pubblicazione del primo e apprezzato tributo di Gaetano Valli al trombettista americano (Tre per Chet - Spalsc[h] Records, 1998), il trio ripropone ancora una volta un programma basato su inediti ispirati al suo stile e su standard da lui interpretati.



Il Trio

Al fianco del grande chitarrista friulano due fuoriclasse dei loro strumenti: Riccardo Fioravanti (ha suonato con grandissimi jazzisti come Giorgio Gaslini, Franco Cerri, Gianni Basso, Renato Sellani, Tony Scott, Gorny Kramer, Enrico Intra, ecc.) ed è stato bassista per la Rai e grandi star della musica leggera come Mina, Ennio Morricone, Mia Martini, Enzo Jannacci, Fabio Concato, Antonella Ruggiero, Ornella Vanoni, Amij Stewart e Nick the Nightfly. Fulvio Sigurtà, uno dei nuovi maestri della tromba jazz europea, ha collaborato con artisti internazionali come John Taylor, Gianni Coscia, Dino Piana, Enzo Pietropaoli, esibendosi in numerosi festival europei e mondiali.