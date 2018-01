A Detroit Dinamica® protagonista: veste Xmotion, Classe G e i nuovi modelli Ford

GORIZIA – Anche per Dinamica®, la prima microfibra ecologica made-in-Italy, il 2018 inizia al Salone dell’Auto di Detroit, dove si conferma tra i materiali scelti da alcune case automobilistiche come Mercedes-Benz e Ford per i rivestimenti dei modelli presentati in anteprima alla rassegna internazionale.



Le novità più attese

Tra le novità più attese di questa edizione, la nuova Nissan Xmotion, la concept car che combina design giapponese (realizzato interamente dalla casa nipponica), con stile made-in-Italy: gli interni sfoggiano un total-look in Dinamica® impreziosita da incisioni e perforazioni laser nella sua versione grigio chiaro (su sedili, volante e cruscotto) e rosso (su porte, cielo e pavimento), per un effetto unico e prestigioso. Ingresso trionfale per l’altra grande attesa del Salone statunitense, la rinnovata Classe G, l’iconico fuoristrada di Mercedes-Benz, comparso alla Media Night con Arnold Schwarzenegger come special-guest. Il modello presentato a Detroit si è fatto notare per il padiglione rivestito in Dinamica®. Il restyling della Classe G ha soddisfatto le aspettative del pubblico e degli affezionati della casa stellata: esternamente non si discosta troppo dalla versione originale; internamente è molto più tecnologica e incontra gli elevati standard digitali dei veicoli firmati Mercedes-Benz. Inoltre, l’off-road diventa più agile e quindi perfetto anche on-road. Anche Ford ha affascinato il pubblico di Detroit con il debutto mondiale di alcuni modelli tra cui il nuovo Raptor, pick-up dalle grosse dimensioni con finiture in Dinamica®, la rinnovata Edge ST, la novità sportiva dell’Ovale con seduta in Dinamica® rivista per esaltare il piacere della guida, e l’inedito Lincoln Navigator, Suv di lusso a sette posti presentato con il nuovissimo padiglione in Dinamica® Super Wide, la variante per gli 'headliner' realizzata in esclusiva per i Suv dalle grandi dimensioni. Il Navigator, che ha trionfato nella categoria 'truck', è destinato soprattutto al mercato statunitense.



Il salone dell'Auto di Detroit

Il commento di Lorenzo Terraneo, Amministratore Delegato di Miko, azienda produttrice di Dinamica®, sull'edizione 2018 del Salone dell'Auto di Detroit: «Ricerca, innovazione e approccio green sono i capisaldi della nostra filosofia e ci collocano in una fascia di leadership nella produzione di microfibre - dichiara Lorenzo Terraneo, amministratore delegato di Miko Srl – La presenza di Dinamica® a bordo di alcune delle auto più prestigiose del Salone di Detroit ne è la conferma. Il nostro è un prodotto di eccellenza, creato con materiale riciclato e a sua volta riciclabile, che al contempo non tralascia il lusso e le alte prestazioni. Questa visione, che sposa i criteri dell’economia circolare, ci ha permesso di entrare nelle case automobilistiche di tutto il mondo». Importanti novità del mondo Dinamica® sono attese a marzo al rinomato Salone di Ginevra, forse il più prestigioso e atteso dai car lover dell’auto.



Sage Automotive Interiors

Sage Automotive Interiors è uno dei leader mondiali nell’automotive per la fornitura di tessuti per interni auto – per applicazioni come sedute, pannelli porta e cielo – con sedi e impianti produttivi dislocati negli Stati Uniti, Giappone, Cina, Brasile, Corea, India ed Europa. I punti di forza di Sage risiedono nelle ricerche e nello sviluppo di materiali, nell'attenzione alla sostenibilità e nel proporre soluzioni innovative per il settore automotive. La sua vision è porsi come leader sul mercato nella progettazione di tessuti auto e distinguersi per le capacità tecniche affiancate da una produzione di altissimo livello.



Miko S.r.l. e Dinamica®

Miko S.r.l. è un'azienda italiana di successo che produce Dinamica®, la prima microfibra ecologica con caratteristiche uniche che ben si adattano ad un'ampia gamma di applicazioni. Dinamica® viene prodotta usando poliestere riciclato attraverso un innovativo processo di lavorazione ad acqua, che non impiega solventi dannosi bensì utilizza basi completamente atossiche. Miko ha generato diverse soluzioni per il settore automotive proponendo microfibre riciclabili che sono ecologiche e che rispettano gli standard più esigenti. Questi prodotti sono stati scelti da importanti case automobilistiche per i loro interni auto in virtù dell'attenzione per l'ambiente, delle qualità tecniche senza rivali e delle caratteristiche estetiche incomparabili; perfetti per sedili e schienali, così come per pannelli, rivestimenti del tetto e interni delle portiere. Nel 2012, Dinamica® ottiene la certificazione EPD®, il più avanzato riconoscimento di dichiarazione ambientale di prodotto.