A Grado 'La mia grande avventura', spettacolo per bambini dai 5 anni in su

GRADO - Domenica 4 febbraio appuntamento con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per i bambini e le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia con il sostegno della Regione e degli enti locali aderenti, e la partecipazione della Fondazione Friuli. Alle 17 all’Auditorium Biagio Marin di Grado andrà in scena 'La mia grande avventura', spettacolo rivolto ai bambini dai 5 anni in su e coprodotto dal Css Teatro stabile di innovazione del Fvg e dal Teatro delle Apparizioni di Roma. Attraverso la metafora del viaggio, la storia del protagonista Amos racconta un’avventura di conquista e di cambiamento che è anche la storia di tutti noi, in ogni tempo.



Giunta alla 12ima edizione, la rassegna Piccolipalchi si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di radicato servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone propone alle famiglie della nostra regione un’attenta e accurata selezione di alcune delle migliori produzioni nazionali di Teatro Ragazzi offrendo a genitori e figli, nonni e nipoti, zii, cugini e amici l’occasione di vivere assieme l’esperienza del Teatro. Per conoscere il programma completo della rassegna e per approfondimenti sugli spettacoli visitare il sito www.ertfvg.it.