"A cena con l'autore" alla trattoria Turri di Gorizia

GORIZIA - La scrittrice e pittrice Nicolina Dragonetto sarà ospite, lunedì 5 febbraio alle 18 alla Trattoria 'Turri' di piazza S.Andrea di Gorizia, della rassegna 'A cena con l'autore'. Durante l'appuntamento a ingresso libero, inserito nell'ambito del calendario di 'Incontri con l'autore', promosso dalla Biblioteca statale isontina in collaborazione con la Società Dante Alighieri, il Kulturni dom, il Forum e la rivista web Il Ponte rosso, l'ospite dialogherà con Antonia Blasina e Walter Chiereghin. Tre sono i romanzi pubblicati dall'autrice goriziana: 'Invernodalupo' storia di un amore nato in rete, 'Viaggio a JuJuy', itinerario fisico e dell'anima di due donne alla scoperta di sé, e 'L'astuccio portapenne', narrazione strutturata su distinti piani temporali tra Italia, Grecia e Turchia, alla scoperta della leggenda goriziana de 'La dama bianca' e dei camminamenti sotterranei del castello di Gorizia. Per chi desidera, al termine della conversazione, sarà possibile fermarsi a cena con l'autore, le prenotazioni sono gradite al numero 0481 21856.