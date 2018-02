‘Gigì, innamorarsi a Parigi’ arriva a Gradisca

GRADISCA D’ISONZO - Una colorata e divertente pièce con la compagnia Corrado Abbati sarà di scena in esclusiva regionale, mercoledì 7 febbraio, alle 21, al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo: il musical di Alan Jay Lerner ‘Gigì, innamorarsi a Parigi’.

Lo spettacolo

E proprio nella capitale francese del primo Novecento vive e, nonostante qualche annetto, si diverte ancora il gentiluomo Honoré Lachaille fido consigliere del suo ricco e raffinato nipote Gaston che, annoiato dalla vita, dal lusso, dalle tante donne, passa molto del suo tempo a casa di madame Alvarez, da lui chiamata affettuosamente ‘Mamita’con la quale vive la nipote Gilberte soprannominata Gigì, una spensierata e precoce adolescente. Mamita è molto protettiva e attenta verso la ragazza perché l’ha cresciuta lei. Mamita, seguendo la tradizione di famiglia, manda Gigì dalla raffinata sorella Alicia per essere educata come cortigiana e farle imparare le buone maniere. Per zia Alicia l'amore e la ricchezza sono una sicurezza per il futuro della nipote Gigì. La ragazza inizialmente non capisce perché le viene fatto imparare tutto questo ed è impacciata e disinteressata. Le piace di più passare il suo tempo giocando a carte con Gaston che, battuto, deve mantenere la promessa di portare la ragazza e la nonna al mare. Una volta al mare Gigì e Gaston passano molto tempo insieme mentre Honoré e Mamita ricordano dolcemente i loro tempi passati quando erano fidanzati. Una volta ritornati dalla breve vacanza Gigì riprende la sua vita infelice dalla zia. Un giorno Gaston, vedendo Gigì elegantissima con un meraviglioso abito che ne fa una signora, la prende in giro dicendole che così vestita è solo ridicola e se ne va in malo modo, salvo poi ritornare e chiedere a Gigì di andare con lui a prendere un te per farsi perdonare, ma Mamita non è d'accordo. Infatti quell'atto potrebbe danneggiare la reputazione futura di Gigì. Gaston perciò vaga infuriato per le strade di Parigi e, rendendosi conto di essersi innamorato perdutamente di Gigì torna da lei e le chiede di sposarlo promettendole una vita piena di agi e di lusso. Gigì in un primo tempo rifiuta, ma poi, rendendosi conto che vivrebbe una vita infelice senza di lui, perché innamorata anch'essa, alla fine accetta. E qui forse la storia potrebbe essere finita, ma ...

Prevendite martedì dalle 17 alle 19.