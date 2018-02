Al Verdi l’eleganza di ‘El tango’ venerdì con Roberto Herrera

GORIZIA – Torna in Italia l’eleganza di Roberto Herrera, uno dei più grandi ballerini di tango di tutti i tempi. Attivo nel panorama tanguero fin dagli anni ’80, è oggi considerato un vero e proprio maestro, punto di riferimento sia per il tango tradizionale che per le forme più innovative.

Venerdì 9 febbraio

L’appuntamento con El tango al Teatro Verdi di Gorizia è per venerdì 9 febbraio, alle 20.45, nell’ambito del cartellone di Musica e balletto. Insieme alla sua compagnia Roberto Herrera presenterà un affresco che abbraccia tutta la storia del tango, dall’epoca d’oro, anni ‘40 e ’50 del 900, fino ai giorni nostri. In scena ci saranno dieci ballerini argentini e l’orchestra dal vivo Lo que vendrà. La colonna sonora di quello che sarà un vero e proprio viaggio prenderà le mosse dai classici legati alle radici di questo ballo, che all’epoca si chiamava semplicemente musica ciudadana. I brani che saranno proposti accompagneranno l’ascoltatore attraverso i paesaggi della città di Buenos Aires fino ad arrivare al Tango Nuevo e dal suo più grande compositore, Astor Piazzolla.

‘Incontri al Verdi - Conosciamo meglio lo spettacolo’

Per saperne di più, a El tango sarà dedicato mercoledì 7 alle 18.30 una prolusione della rassegna ‘Incontri al Verdi - Conosciamo meglio lo spettacolo’: l’incontro, a ingresso libero, sarà tenuto dal maestro Jorge A.Rizzardi, Diplomato al Teatro General San Martin di Buenos Aires, della Scuola di danza Giselle di Gorizia. Il Botteghino del Teatro è aperto da lunedì a sabato dalle 17 alle 19. I biglietti della stagione artistica sono in vendita anche su VivaTicket.