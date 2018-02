"InSanità, una riforma sbagliata" a Gorizia di parla di tagli, emergenze e territorio abbandonato

GORIZIA - I tagli alle strutture ospedaliere, le continue emergenze, un territorio che si sente sempre più abbandonato. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso dell’evento intitolato 'InSanità, una riforma sbagliata', in programma venerdì 9 febbraio, dalle 18, nella Sala Collio dell’Hotel Best Western Gorizia Palace di Gorizia (corso Italia, 63). Stiamo parlando della nuova tappa dell’InformaTourFvg, la serie di iniziative del gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale che si tengono in diverse piazze del Friuli Venezia Giulia.



Un docufilm sul sistema sanitario

L'evento si aprirà con la proiezione di un suggestivo 'docufilm' incentrato su alcune delle peggiori criticità del sistema sanitario nella nostra regione. Subito dopo, oltre a un focus sulla situazione del territorio goriziano, i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle Ilaria Dal Zovo, Andrea Ussai, Cristian Sergo, Elena Bianchi ed Eleonora Frattolin parleranno delle tante proposte avanzate dal M5S negli ultimi 5 anni in Consiglio regionale. Come nelle altre tappe, i consiglieri del M5S sono accompagnati da alcuni esperti del settore. Venerdì a Gorizia saranno presenti, infatti, come relatori il medico Renato Basile e il segretario provinciale del Nursid di Gorizia Luca Petruz. A fare gli onori di casa il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle di Gorizia Ermanno Macchitella.