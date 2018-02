Area Science Park avrà una nuova sede provvisoria nel centro di Gorizia

GORIZIA - Sarà nel centro di Gorizia, in Via Cantore 2, la nuova sede provvisoria di Area Science Park nel capoluogo isontino. Il trasferimento dai locali dell’autoporto ai nuovi uffici avverrà entro marzo. Si tratta di una soluzione ponte in attesa dell’individuazione con l’amministrazione regionale di una sede che dia modo ad Area di dare vita a una struttura polifunzionale al servizio di imprese e start up innovative. Nel frattempo continuerà l’attività di supporto alle imprese impegnate in attività di ricerca e innovazione, a cominciare da quelle già insediate in precedenza nei laboratori di TechnoArea Gorizia. L’hub goriziano di Area sarà uno dei nodi strutturali della piattaforma regionale Ip4 Fvg nata per favorire l’accesso delle imprese a strumenti, servizi e infrastrutture sviluppati per promuovere e accompagnare la trasformazione digitale.