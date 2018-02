Fvg: avviata una collaborazione per sviluppo green economy

FVG - La Giunta regionale ha approvato l'accordo di collaborazione, e il piano operativo di dettaglio, delle attività tra l'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Accordo che prevede la realizzazione, in compartecipazione con la Fondazione, di un progetto di studio e ricerca volto alla predisposizione delle linee di indirizzo, di indicatori di performance, nonché delle connesse attività divulgative. Che siano anche finalizzate all'applicazione degli indicatori riportati da un specifico rapporto della Commissione europea, del novembre 2015, sulle città sostenibili.

L'accordo, che prevede un impegno di spesa complessivo di 100mila euro, somma egualmente suddivisa tra la Regione e la Fondazione, prevede, è stato detto, continuità con le attività di collaborazione già in corso con la Fondazione. Lo scopo dell'iniziativa è quello di poter fornire indirizzi, utilizzabili da tutti i livelli istituzionali, dai progettisti e dalle imprese interessate agli interventi di Green economy nelle città, anche traendo spunto da esperienze europee e internazionali. L'accordo, prevede l'analisi delle buone prassi di carattere green che saranno sviluppate nell'ambito dell'attuazione del progetto, a livello regionale e nei Comuni del Friuli Venezia Giulia, per poter fornire alle amministrazioni locali indirizzi e strumenti concreti, utili alla programmazione di iniziative di Green economy nelle città. E per la qualificazione, sempre in chiave sostenibile, di progetti di riqualificazione urbana, efficientamento energetico, e di attività già in corso, o programmate. Progetti e attività, che saranno presentati nel primo workshop nazionale, agli Stati generali della Green economy.