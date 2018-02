Tiramisù da record in Fvg. Per il Veneto è nullo «è stata usata la panna»

GORIZIA - Nuovo capitolo della saga 'Veneto vs Friuli Venezia Giulia' per la contesa paternità del tiramisù. E questa volta è la panna il pomo della discordia, un ingrediente che domenica 11 febbraio i friulani hanno utilizzato per preparare il tiramisù più lungo del mondo a Villesse.



Come riportato dall'Ansa un record che secondo i veneti non sarebbe stato stabilito, perché, come osserva la Confraternita del Tiramisù di Treviso, nella ricetta originale la panna non è prevista. A non essere digeriti dai trevigiani sono proprio quei «400 chilogrammi di panna (in quantità eguale al mascarpone utilizzato)» utilizzati dai pasticcieri. Il dolce in questione «non può considerarsi tiramisù», afferma, dal momento che quest'ultimo «non prevede la panna tra i propri componenti».



Di diversa opinione l'organizzatore del record, Mirko Ricci, secondo il quale la panna era prevista nel regolamento della gara mondiale e pure nella ricetta originale del tiramisù di Pieris.