Indecisi per le elezioni? Arriva il 'personal trainer' virtuale

MONFALCONE - Un 'personal trainer' virtuale che aiuta l'elettore a fare la propria scelta in vista delle elezioni del 4 marzo. Si chiama 'Vito, chi voto?' ed è un chatbot disponibile su Facebook pensato per gli indecisi. Come riportato dall'Ansa, nato un paio di settimane fa, a oggi 'Vito, chi voto?' ha già raggiunto quota 15 mila iscrizioni con il passaparola e le condivisioni sui social.



Chatbot su Facebook nato a Monfalcone

Il chatbot, entità virtuale che interagisce automaticamente con l'utente via chat, è stato sviluppato da due amici di Monfalcone: Fabio Fumis (idea e sviluppo software) ed Enrico Colussi (per i contenuti storico-politici). A chi lo contatta, il chatbot propone una batteria di 10 quesiti sui principali temi della campagna elettorale e in base alle risposte, elabora il profilo di elettore, consigliando all'utente, in maniera simpatica, quale compagine politica rispecchia di più il suo pensiero.