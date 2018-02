Il live tour di Marcella Bella prende il via al Casinò Park

NOVA GORICA - In procinto di tornare sulle scene in tutta Italia, Marcella Bella riparte da Nova Gorica: l’artista catanese si esibirà in concerto venerdì 16 febbraio alle 22 presso il ristorante Tiffany del Park Casinò & Hotel.



Una carriera di successi

Autentica icona della musica italiana, Marcella Bella ha legato la sua voce eclettica a tanti successi intramontabili. A cominciare da 'Montagne Verdi', brano 'd’altri tempi' con cui ha debuttato al Festival di Sanremo nel 1972, e da 'Io domani', che ha portato la cantante a vincere il Festivalbar l’anno seguente. Un talento affermatosi anche grazie alla collaborazione con il grande maestro Mogol e l’inseparabile fratello Gianni Bella: portano infatti la loro firma testi e melodie come 'Nell’aria', 'Nel mio cielo puro' e 'L’ultima poesia'. Molte delle canzoni più famose di Marcella sono passate dal prestigioso palco dell’Ariston, dove nel 1986 l’artista si è aggiudicata il podio con 'Senza un briciolo di testa'.



Il concerto al Park

In occasione del concerto, la cantante presenterà anche i brani tratti da 'Metà Amore Metà Dolore', album del 2017 prodotto da Mario Biondi, protagonista di un recente sold-out al Casinò Perla. Un’intesa, quello con il più famoso crooner d’Italia, che ha segnato una vera e propria svolta, non soltanto musicale, nella carriera di Marcella: un 'ritorno al primo amore', il soul-pop, e una copertina dominata da un travolgente look anni ‘80 che ricorda quello delle regine della disco music. L’ennesima trasformazione di un’artista versatile e imprevedibile, pronta ad affascinare anche il pubblico del Casinò Park. Il costo dei biglietti parte da 25 euro per gli spettatori non iscritti al Privilege Club.