Eaton: Panariti, la Regione ha già contattato i lavoratori

MONFALCONE - «La Regione, tramite l’Agenzia Regionale del Lavoro, ha già avviato le azioni volte a promuovere il ricollocamento dei lavoratori coinvolti nella chiusura dello stabilimento di Monfalcone della Eaton. I funzionari dell’Agenzia hanno già preso contatto con i primi 75 dei 137 lavoratori segnalati dalle Organizzazioni Sindacali e hanno già calendarizzato gli appuntamenti individuali con i 37 lavoratori che si sono dichiarati disponibili, per tracciarne con precisione il profilo professionale». Lo rende noto l'assessore regionale al Lavoro Loredana Panariti.



«Ci muoviamo concretamente - ha indicato - senza clamori e senza i proclami di chi si erge a difensore ma poi non sa, non può muovere un passo».

«Gli appuntamenti con i lavoratori sono stati già avviati - ha aggiunto l'assessore - ed entro il 26 febbraio verranno completati. Nei prossimi giorni verranno contattati i restanti lavoratori segnalati e fissati gli ulteriori appuntamenti. Alcuni tra i primi 75 lavoratori contattati, hanno dichiarato di non essere interessati a questa fase, per altri, i recapiti forniti non si sono rivelati corretti. A tal fine auspichiamo da parte delle organizzazioni sindacali una fattiva collaborazione per spiegare a tutti l’importanza di questa prima fase. Avere a disposizione i servizi dell’agenzia regionale per il lavoro è importante ed e’ importante che i lavoratori e le lavoratrici siano adeguatamente informate. Questa operazione è il primo passo indispensabile - ha detto ancora - per poter proporre alle aziende l’assunzione, eventualmente previ percorsi formativi volti a riqualificare le competenze professionali avvicinandole a quelle richieste dal tessuto produttivo».



«C'è una costante interlocuzione con Fincantieri - ha precisato Panariti - e con le imprese che hanno iniziato a rivolgersi allo sportello dell’Agenzia Regionale del Lavoro aperto in Fincantieri, per proporre i servizi e le opportunità (contribuzioni, formazione, consulenza, etc.) che la Regione mette in campo. Interlocuzione che sarà aggiornata settimanalmente. Infine, nella Giunta di domani verrà approvato il Regolamento sulla misura sperimentale di accompagnamento al lavoro, approvato all’unanimità sia sul tavolo di concertazione sia in Commissione Consigliare, che si intende sperimentare proprio a favore dei lavoratori ex Eaton».

«Azione, concretezza e silenzio fanno da contraltare agli annunci facili. Abbiamo affermato che non abbandoneremo i lavoratori e - ha concluso Panariti - lavoriamo seriamente ogni giorno perché vi sia una soluzione positiva della loro situazione».