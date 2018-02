Un premio Pulitzer a Romans d'Isonzo

GORIZIA - Per la prima volta un premio Pulitzer sarà protagonista il 20 febbraio alle 20.15 a Romans d’Isonzo, della rassegna 'Martedì d’autore'. Sarà infatti presentato nell’appuntamento, condotto dalla giornalista culturale Margherita Reguitti, la favola per bambini e adulti 'Il libro di Dot' di Hisham Matar, premio Pulitzer 2017 con 'Il ritorno' e del graphic novelist friulano Gianluca Buttolo. Il testo affronta, con la leggerezza non superficiale della fiaba, domande universali: Chi siamo? Come essere noi stessi ovunque? Come rapportarsi con un luogo estraneo senza perdere di vista chi sei? Un libro nato fra Londra, New York e Udine per raccontare la storia di un bambino (Dot che in inglese significa punto) stanco di essere solo un segno a fine frase.



Il testo, la storia

Un viaggio alla ricerca di sé nella quale i disegni eleganti, poetici e onirici di Buttolo sono il segno espressivo dell’esperienza di ricerca e sperimentazione della vita di Matar, scrittore nato a New York da genitori libici. Un percorso raccontato dalle tavole disegnate con tecniche diverse, nel quale lo scrittore sperimenta passaggi emotivi della sua biografia attraverso metafore e sogni: la ricerca delle radici culturali e personali nei luoghi dell’esilio. Una narrazione di sintesi emotiva e storica vissuta dall’autore figlio di un oppositore di Gheddafi, rapito, imprigionato e fatto sparire; per la famiglia un uomo morto ma sempre vivo.

La presenza di Gianluca Buttolo è un gradito ritorno nella rassegna organizzata dal circolo 'M. Fain' e dal gruppo 'I Scussons' con il sostegno del Comune, della Fondazione Carigo e Bcc Staranzano e Villesse. Il disegnatore e scrittore aveva infatti presentato con successo a Romans 'La scelta', libro dedicato al delitto Ambrosoli. L’incontro aperto a tutti si terrà a Casa Candussi Pasiani.