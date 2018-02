Gorizia, ricercata romena viene arrestata mentre cerca di fuggire all'estero

GORIZIA - La polizia stradale di Gorizia ha rintracciato e arrestato una cittadina romena di 28 anni. La straniera - che risultava essere ricercata per estorsione, rapina e furto - aveva fatto perdere le proprie tracce dal 2015 dopo una sentenza esecutiva che la condannava a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Come riportato da Il Gazzettino, i poliziotti l'hanno notata nella serata di sabato 17 febbraio in località Lisert mentre cercava di confondersi tra i passeggeri a bordo di una corriera diretta all'estero. Così gli agenti di polizia hanno fatto scattare le manette ai polsi della giovane che ora si trova nel carcere femminile di Trieste.