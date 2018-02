Monfalcone, si butta in un canale dopo il furto: la polizia lo salva dall'assideramento

MONFALCONE - Dopo aver rubato assieme a un complice dei motori marini, cerca di sottrarsi alla Polizia gettandosi in un canaletto di scarico, ma rischia di morire assiderato, e viene salvato dagli stessi agenti. Come riportato dall'Ansa, l'episodio è avvenuto giovedì 15 febbraio a Monfalcone, in una società nautica nei pressi del canale Locovaz, ed è stato reso noto solo ora dalla Questura di Gorizia.



Dopo più di un'ora di ricerche, l'uomo è stato scovato a un centinaio di metri di distanza dal primo, completamente immerso nelle acque gelide del canale e intrappolato nella fitta vegetazione. Estratto a fatica dai rovi che lo bloccavano, era irrigidito e senza forze, venendo soccorso dagli agenti, che lo hanno coperto con i propri abiti.



L'uomo è stato quindi caricato di peso nell'auto di servizio e portato d'urgenza presso al pronto soccorso, dove gli è stata riscontrata una grave ipotermia.