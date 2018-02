Festival Show 2018: arrivano i casting in Friuli Venezia Giulia

GORIZIA - Festival Show riparte con i casting per selezionare gli artisti emergenti che saliranno sui palchi della più famosa kermesse estiva del Friuli Venezia Giulia e Veneto organizzata da Radio Birikina e Radio Bellla & Monella. Per il 2018, considerato il crescente interesse, saranno 14 gli artisti che verranno selezionati e che calcheranno i grandi palchi a fianco dei big della musica italiana, in un tour di serate accompagnate dai ballerini della Dance Crew di Etienne Jean Marie e concorsi di bellezza.



I big delle passate edizioni del Festival Show

Alcuni degli ospiti big dell'edizione 2017 sono stati: The Kolors, Fabrizio Moro, Nina Zilli, Anna Tatangelo, Raf, Paola Turci, Nek, Francesco Gabbani, madrina e presentatrice delle serate Giorgia Surina assieme a Paolo Baruzzo. Festival Show è diventato l'evento musicale dell'estate toccando molte importanti città come Jesolo, Mestre, Padova, Bibione, Lignano Sabbiadoro. Negli ultimi quattro anni la finale della manifestazione si è tenuta all'Arena di Verona, riscuotendo un successo clamoroso per cast e pubblico. Da due anni Real Time dedica durante l'estate tre prime serate per proporre televisivamente in tutta Italia le immagini migliori del tour.

I casting si svolgeranno in diverse location, sia italiane che europee, e per gli artisti che supereranno questa prima fase si apriranno le porte per le selezioni nazionali, che si svolgeranno a maggio nella bella cittadina di Caorle. Nelle ultime tre edizioni, al tavolo della giuria di qualità, si sono alternati nomi come Mogol, Roby Facchinetti, Fio Zanotti, Red Ronnie, Dodi Battaglia, Adriano Pennino, Massimo Cotto, Grazia Di Michele, Luca Chiaravalli. Durante la finalissima la giuria selezionerà i 14 artisti che parteciperanno al tour Festival Show 2018. Modà, Sonhora, Silvia Capasso, Ylenia Lucisano, Thomas, Elia Zambolin, Domenico Arezzo, sono solo alcuni degli artisti che hanno partecipato all'avventura di Festival Show Giovani delle passate edizioni e che poi si sono fatti strada nel mondo della musica italiana.



Casting in regione

Anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, Angel's Wings Recording Studios di Pantianicco – Udine rinnova la collaborazione con FestivalShow, mettendo in palio per il vincitore la registrazione di un singolo. Inoltre, le canzoni dei 14 artisti che parteciperanno al tour delle nuove proposte, saranno promosse attraverso la diffusione radiofonica, televisiva e saranno pubblicate sulle principali piattaforme digitali. I casting giovani 2018 arriveranno in Friuli Venezia Giulia domenica 8 aprile e si terranno a Turriaco presso il locale 'Ai Compari' via Manaruti, 7. Possono partecipare alle selezioni cantanti, cantautori, band, gruppi vocali, rappers di età compresa tra i 12 e i 45 anni. Tutte le informazioni, il modulo di iscrizione e tutte le date dei casting si possono trovare sul sito www.festivalshow.it oppure contattando i numeri 0423 7367 e 360 582555. Referente per i casting in Friuli Venezia Giulia: Angela Sozzi 339 4198103.