Gorizia: ritrovate una granata e una bomba a mano, interviene il Genio Guastatori

GORIZIA - Doppio intervento di bonifica del territorio da parte del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, in provincia di Gorizia. In entrambi i casi l’organizzazione delle attività volte a garantire la sicurezza delle aree interessate è stata coordinata dalla Prefettura del capoluogo isontino.

Gli ordigni

Gli artificieri della Caserma ‘G. B. Berghinz’ sono intervenuti per recuperare una granata da 75 mm He ritrovata durante i lavori di ristrutturazione di un’abitazione in località Polazzo, nel comune di Fogliano Redipuglia, dal proprietario della casa. Gli uomini del Genio successivamente sono stati impegnati anche con una bomba a mano modello Sipe ritrovata da un passante al cimitero della frazione Poggio III Armata nel comune di Sagrado, sempre nel goriziano. Entrambi gli ordigni sono stati neutralizzati dal team Eod (Explosive Ordnance Disposal) in una zona opportunamente condizionata del greto del torrente Torre nel comune di Medea.