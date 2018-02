Incidente domestico, ustioni a volto e mani per un disabile

GRADO - Un disabile di 65 anni di Grado si è ustionato in casa a causa del letto meccanico che ha preso fuoco. E' successo poco dopo le 17 di mercoledì 21 febbraio in un appartamento di viale Acquario. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza con un medico di emergenza a bordo.



L'uomo che ha riportato ustioni al volto e alle mani con sintomi di inalazione è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso di Monfalcone. Ricoverato in gravi condizioni non sarebbe comunque in pericolo di vita.