Paolo Migone e Francesco Scimemi portano il “Magicomio” al Perla

NOVA GORICA - Un camice bianco, i capelli arruffati e l’immancabile occhio nero: sul palco del Perla Casinò & Hotel sta per arrivare Paolo Migone, pronto a sorprendere il pubblico di Nova Gorica con il 'Magicomio', uno show tutto da ridere in programma venerdì 23 febbraio alle 22. Al suo fianco, Francesco Scimemi, eclettico illusionista palermitano, che sa unire magia e umorismo intrattenendo gli spettatori con scherzi, giochi di parole e indiscusse abilità di prestigiatore.



Il talentuoso Paolo Mingone

Cabarettista versatile, dotato di una fantasia senza confini, Paolo Migone è noto al grande pubblico per gli esilaranti monologhi sul difficile rapporto uomo-donna e sulle contraddizioni della vita moderna. Un talento maturato in teatro: nel 1987 l’attore e regista livornese vince con lo spettacolo 'Manteniamo la Calma' il Premio Scenario, importante riconoscimento per le giovani compagnie teatrali, mentre negli anni ’90 è in tour in tutta la penisola con diverse produzioni, tra cui 'Un pulcino di nome Attila'. Il successo arriva all’alba del nuovo millennio con Zelig, che permette alla mordacità e all’irresistibile vena ironica di Migone di entrare nelle case di tutti gli italiani.



Lo spettacolo al Casinò Perla

Al Perla Casinò & Hotel Migone sarà co-protagonista del 'Magicomio', spettacolo di magia e risate ideato da Francesco Scimemi, noto al grande pubblico per le tante partecipazioni televisive: 'scoperto' da Pippo Baudo nel 1990, ha fatto parte del cast di Zelig, Domenica In e, più recentemente, ha portato il suo 'Magicomio' in tutto il mondo. Negli ultimi tre anni si è anche esibito a fianco del grande Arturo Brachetti, incantando le platee dei teatri europei in oltre 200 repliche dello spettacolo 'Brachetti che sorpresa'. Dalla Toscana alla Sicilia, due grandi protagonisti della scena comica e cabarettistica italiana, pronti a regalare una serata speciale al pubblico di Nova Gorica. Per informazioni: www.thecasinoperla.com