"Pazienti illustri, i celebri malati della storia", incontro alla Biblioteca statale isontina

GORIZIA - E' in programma il 28 febbraio, alle 17.30, alla Biblioteca statale isontina di Gorizia, il nuovo incontro del ciclo organizzato dalla stessa in collaborazione con la Federazione nazionale sanitari pensionati e vedove con cadenza mensile, nella sala lettura al secondo piano della sede di via Mameli 12 a Gorizia. L'incontro avrà come titolo 'Pazienti illustri, i celebri malati della storia', relatore il presidente Federspev della provincia di Gorizia Alessandro Rocco. La rassegna è stata pensata per approfondire una ricca rosa di temi che spaziano dalla medicina all'arte, dalla storia all'attualità.



NUOVO CICLO DI INCONTRI - Il primo incontro, mercoledì 31 gennaio, è stato dedicato al Cammino di San Michele con relatore il prof. Flavio Cucinato. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero, con inizio alla stessa ora.