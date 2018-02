MONFALCONE - La mostra dei mattoncini più famosi al mondo arriva a Monfalcone. 'Star Wars The Last Brick' una collezione, totalmente gratuita al pubblico di costruzioni Lego® ispirata alla celebre saga stellare. I pezzi sono in esposizione dal 1 all'11 marzo grazie alle iniziative del Centro Commerciale Belforte che ha accolto la richiesta della N.EX.T., un' associazione veneziana no profit, nata nel 2015, molto attiva ormai in tutta Italia con attività culturali e iniziative sociali, convinti che un'esposizione di questo tipo riporta a far sognare appassionati di tutte le età: dai grandi ai piccini.



LA MOSTRA 'THE LAST BRICK' - I tour, sono sempre accompagnati dai Personaggi Star Wars dell'associazione: i figuranti veneti più conosciuti su territorio nazionale. La mostra è inserita nelle giornate dedicate ai fumetti e al mondo dei manga, con animazioni e spettacoli unici aperta a tutti gratuitamente. Immancabile tra le navicelle esposte il Millennium Falcon pilotato dal famoso Han Solo e Chewbacca, e l'ammiraglia di Darth Vader il Super Star Destroyer con una lunghezza di ben 125 Cm. Tutte le costruzioni sono all'interno di teche che ne valorizzano la spettacolarità permettendo ai visitatori di ammirarle molto da vicino: particolarità che rende unica in Italia la mostra 'The Last Brick'. Il totale della collezione esposta ha visto impiegare una manodopera di 190 ore di costruzione per poco più di 36 mila mattoncini. L'obbiettivo è quello di unire grandi e piccoli in una passione comune nel quale ci si può ritrovare sia nei mattoncini Lego® che nella passione Star Wars; un connubio che non ha età e supera ogni barriera trasformando l'esposizione in vero e proprio mezzo di comunicazione. Ad accompagnare il tutto ci saranno i figuranti dell'associazione N.EX.T. dalle 15 con Chewbacca, Darth Vader e Kylo Ren, a disposizione per foto e selfie sia il giorno Sabato 4 Marzo, figuranti già visti impegnati nei precedenti tour Uci Cinemas per le uscite dei film Star Wars.