Gorizia, si rinnova l'appuntamento con l' "Ecomaratona" e "Camminando nel Collio"

GORIZIA - Un weekend da vivere tra le bellezze della natura e del territorio. Il 21 e 22 aprile si rinnova l’appuntamento con l' 'Ecomaratona' del Collio e 'Camminando nel Collio', per correre o camminare sui sentieri più belli tra Italia e Slovenia. E’ la 6a edizione che unirà i territori dei comuni di Cormons, Dolegna del Collio, Brda (Slovenia), San Lorenzo Isontino e Capriva del Friuli.



ECOMARATONA DEL COLLIO - Una corsa competitiva transfrontaliera unica nel suo genere, tra le più belle del nostro paese, una competizione che non conosce confini e che attraverserà i più bei territori tra Italia e Slovenia snodandosi per 46,2 km prevalentemente sterrati delle magnifiche colline del Collio candidate a patrimonio Unesco. Un’esperienza open air imperdibile che coniugherà sport, cultura, natura e territori permettendo di scoprire la viticoltura eroica della cantina più grande della Slovenia (Klet Brda), il Castello di Dobrovo, tra i vigneti dei famosi vini bianchi del Collio, il Bosco di Plessiva, la cantina Ronco dei Tassi, l’acetaia Sirk della Subida, la cantina Russiz Inferiore, il Castello di Spessa e la cantina Schiopetto. I partecipanti potranno scegliere tra tre diversi percorsi: Ecomaratona di 46,2 km, Trail di 24,4 km, Minitrail 'Trofeo Lorenzo Tulisso' di 8,3 km.



CAMMINANDO NEL COLLIO - Il 22 aprile la 6a edizione di 'Camminando nel Collio' si svilupperà in tre marce non competitive, rispettivamente da 3, 6 e 12 km, per singoli, gruppi e famiglie che vogliono scoprire Cormòns e dintorni. Tre camminate ludico-motorie a passo libero, aperte a tutti su percorsi collinari prevalentemente sterrati anche a camminata 'nordic walking'. I partecipanti affronteranno un percorso che avrà come punto di partenza e di arrivo piazza Libertà a Cormons per poi snodarsi lungo il Collio. Fissata una partenza libera dalle 9 alle 10 da piazza Libertà le tre camminate si suddividono in percorso lungo (12,8 km e 300 m di dislivello positivo), percorso medio (6,3 km e 120 m di dislivello positivo) e percorso corto (3,3 km e 25 m di dislivello positivo).



ISCRIZIONI SINGOLI E GRUPPI - Fino alle 19 di sabato 21 aprile: Pro loco di Cormons in Via Matteotti, 26, telefono 0481 639334, e-mail: castrumcarmonis@hotmail.com; Tabaccheria di piazza XXIV maggio a Cormons, telefono 0481 60944, e-mail: p.dragan92@hotmail.it; Fumi e Profumi in v.le Friuli, 5 a Cormons, telefono 0481 61070, e-mail: fumieprofumi2013@gmail.com; El Condor in via Friuli, 117 a Cormons, telefono 331 3036160, e-mail: ilcondor@hotmail.com; Edicola in via XXIV maggio, 70 a Brazzano, telefono 0481 61519, e-mail: tizianacasali@libero.it.

Le iscrizioni dei gruppi con almeno 15 partecipanti, si riceveranno entro e non oltre le 16 di sabato 21 aprile scaricando un modulo e inviando la lista di gruppo a castrumcarmonis@hotmail.com o presso la sede della Pro loco di Cormons in Via Matteotti, 26 (telefono 0481 639334). I gruppi dovranno presentare la lista nominativa dei partecipanti.