FilmForum inaugura a Gorizia: convegno internazionale e anteprima regionale del restauro di Circarama

GORIZIA – Al via mercoledì 28 febbraio la 25ma edizione del FilmForum, che quest’anno metterà il fuoco sul rapporto tra cinema ed Expo, fake news, media e politica, migrazione e attualità, questioni di gender, tra convegni, incontri, proiezioni, premi e presentazioni di pubblicazioni. La sessione di apertura si terrà dalle 9 alle 13.30 nella sala della Torre alla sede della Fondazione Carigo di via Carducci 2 a Gorizia.



UN EVENTO IN TRE MOMENTI - Promossa dall’Università degli Studi di Udine, dipartimento di Studi Umanistici e del patrimonio culturale in collaborazione con l’Associazione Palazzo del Cinema/Hiša Filma e con il sostegno della Regione Fvg, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Camera di Commercio Venezia-Giulia, del Comune di Gorizia, del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia e di altri enti locali, la manifestazione in programma dal 28 febbraio al 7 marzo, si svolgerà tra Gorizia, nelle sedi universitarie presso il Centro Polifunzionale (Cego) e gli spazi offerti dal Palazzo del Cinema e dalla fondazione Carigo, Udine, nella sede dell’Università di Palazzo Caiselli, e Pordenone, in collaborazione con l’Associazione Cinemazero. Come ogni anno, FilmForum, si articolerà in tre momenti: il Convegno Internazionale di Studi sul Cinema, la scuola dottorale Magis Spring School, giunta alla 16ma edizione (quest’anno su media e politica), e una rassegna di cinema, video e arti visive con una programmazione di proiezioni serali, eventi e performance multimediali aperte al pubblico.



PARTENARIATO CON 18 ATENEI ITALIANI - Le giornate del Film Forum costituiscono forse la rappresentazione maggiormente significativa degli sforzi compiuti dal corso di laurea in Dams e in Scienze del Patrimonio Audiovisivo e dei Nuovi Media per mettere a punto un’offerta formativa che agevoli l’internazionalizzazione nell’esperienza degli studenti, il costante scambio con gli esponenti di una ricerca di alta qualità che opera entro e oltre la comunità europea e, non ultimo, la formalizzazione di modalità di didattica innovativa e avanzata. All’interno di questo ambito si colloca il partenariato con 18 atenei italiani, europei e nordamericani che saranno presenti a Gorizia con docenti e studenti.

Nell’ambito del progetto di ricerca collettivo per 'Una Storia del Cinema senza Nomi', il convegno internazionale di Studi sul Cinema dedicherà il suo primo quarto di secolo al tema dell’esposizione delle immagini in movimento e in particolare delle Esposizioni universali (Exposing the Moving Image: the Cinematic Medium across World Fairs, Art Museums, and Cultural Exhibitions, 28 Febbraio - 3 marzo). Partendo dall’attenzione all’immagine in movimento si allargherà la prospettiva a uno sguardo interdisciplinare, che favorisca il confronto su un terreno comune tra studiosi di archeologia, filosofi, storici, filologi e letterati, sociologi dell’urbanistica, storici dell’arte e studiosi dell’architettura.

A partire dal pomeriggio del 3 fino alla giornata del 7 marzo avranno luogo i lavori della Magis Spring School, la scuola di formazione dottorale arrivata quest’anno alla sua sedicesima edizione. Più di sessanta giovani studiosi dagli atenei di tutto il mondo si riuniranno a Gorizia per contribuire alla riflessione di 'At the edge of Nobody’s empire. Media, politics and representation'.



FESTIVAL DIFFUSO IN DIVERSI CENTRI REGIONALI - Numerosi gli ospiti d’onore e gli eventi rivolti al grande pubblico nei giorni della manifestazione. In un’ottica da festival diffuso, gli avvenimenti di maggior richiamo verranno distribuiti in diversi centri regionali, contando sulle sinergie fra mondo universitario e le eccellenze della produzione e della cultura cinematografica attive nel Friuli Venezia Giulia.

Doppia locazione anche per l’evento di inaugurazione della rassegna. In linea con il tema dell’immagine in movimento nelle esposizioni universali, la sera del 28 febbraio il FilmForum ospiterà in anteprima regionale al Kinemax di Gorizia, in piazza della Vittoria 41, a partire dalle 21, il restauro di Circarama – Italia ’61, il cinematografo a schermo circolare prodotto dalla Disney e utilizzato dalla Fiat per un apposito padiglione all’Expo di Torino del 1961. Quelle riprese che restituivano l’Italia con uno sguardo 'a volo d’uccello', cogliendone le meravigliose bellezze del paesaggio, città, monumenti, antiche glorie e moderno lavoro industriale, conoscono oggi nuova vita grazie al lavoro di ricerca dell’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa di Ivrea del Centro Sperimentale Cinematografia e in particolare di Sergio Toffetti, che verrà presentato al Kinemax di Gorizia la sera del 28 febbraio.

A seguire, un altro evento in anteprima regionale: lo spettacolo Bridges Go Round ½ + Brussels Loops consiste nella sonorizzazione dal vivo di due corti documentari firmati da D.A. Pennebaker e Shirley Clarke all’Expo di Bruxelles del 1958. Riportati in Italia dalla casa di distribuzione indipendente Reading Bloom verranno presentati al pubblico goriziano con le musiche dal vivo di Maria Teresa Soldani: si tratta della anteprima regionale di un evento che ha già conosciuto grandi consensi alla 74ma Mostra del Cinema di Venezia, e che verrà riproposto alle platee regionali la sera del 2 marzo nella sala di Piazza dei Maestri del Lavoro I a Pordenone, in collaborazione con l’associazione Cinemazero.