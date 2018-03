Pomeriggi d'inverno a Gorizia: la compagnia Mattioli porta a teatro il romanzo "Un amico per dragone"

GORIZIA – Ci sono storie capaci di toccare insieme le corde della dolcezza e della tenacia: racconti che parlano ai sentimenti e al tempo stesso sollecitano la forza di vivere e di affrontare le sfide che ogni giorno incontriamo nel nostro percorso. 'Un amico accanto', la produzione della compagnia Mattioli in scena sabato 3 marzo alle 16.30 al Kulturni Center Bratu¸ di Gorizia, è uno spettacolo poetico e divertente: con grande semplicità accarezza temi delicati e spesso difficili da far arrivare ai grandi e piccini.



UNO SPETTACOLO POETICO E DIVERTENTE - Così il piccolo protagonista, iniziando il viaggio alla ricerca di un amico, scopre che anche i momenti dolorosi, se si accettano, si trasformano in una insospettabile ricchezza. Il penultimo appuntamento della Stagione teatrale 2018 di 'Pomeriggi d’inverno', a cura del Centro Teatro Animazioni e Figure di Gorizia, è liberamente ispirato al romanzo 'Un amico per dragone', dello scrittore statunitense Dav Pilkey, il mitico autore di 'Capitan Mutanda'. Tutto ruota intorno a un piccolo dragone, Drotto, 'solo' al mondo, eppure convinto che esista un altro essere speciale con cui dividere lo spazio, il tempo, il gioco e i suoi pensieri. Drotto è convinto che incontrarlo potrà fargli bene: non sa come potrebbe essere la sua altra metà, sa solo che vuole trovarla e averla accanto, per colmare la sua solitudine. Per questo si incamminerà verso l'ignoto a braccia spalancate, nella ricerca del suo amico. Quando ogni speranza sembra perduta, ecco che arriverà qualcuno a chiamarlo per nome: per la prima volta nella sua vita. La prima grande emozione di un nuovo percorso fatto di sorprese e sentimenti… Nel corso di questi anni Monica Mattioli ha sviluppato un lavoro a stretto contatto con diversi gruppi teatrali attraverso seminari sul lavoro d'attore e firmando regie di spettacoli con giovani attori. La drammaturgia e regia dello spettacolo è firmata a quattro mani da Monica Parmagnani e da Monica Mattioli che, in scena, è affiancata da Alice Bossi.



PROGETTO SCUOLA-LAVORO - Anche in occasione di questo spettacolo si rinnova il progetto dell’alternanza scuola-lavoro inserito nell’ambito della Stagione di Teatro di Figura di Gorizia, ideata e promossa dal Cta. Un’esperienza utile e motivante per i più giovani: alle 15.30 e alle 15.50, sarà possibile prendere parte ad una breve visita guidata del Kulturni Center Bratuz, a cura del gruppo di studenti impegnati nel progetto. La biglietteria sarà operativa dalle 15, informazioni su www.ctagorizia.it telefono 0481 537280.

La Stagione di Pomeriggi d’inverno è realizzata in sinergia con il Comune di Gorizia, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Fondazione CariGo, e con Kulturni Center Bratu¸ di Gorizia e Associazione Puppet Fvg. Anche quest’anno gli spettacoli si chiudono 'in dolcezza' con la piccola merenda sana e fragrante del Panificio Iordan di Capriva del Friuli.