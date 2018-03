Fondazione CariGo: la presidente Demartin incontra le associazioni per illustrare i nuovi bandi 2018

GORIZIA - Fondazione Carigo presieduta da Roberta Demartin ha rinnovato le proprie modalità di intervento con nuovi strumenti erogativi che saranno inaugurati proprio da quest’anno.Gli enti e le associazioni che intendono presentare una richiesta di contributo per loro iniziative, progetti ed attività specifiche dovranno quindi verificare su quale strumento presentare richiesta tra quelli predisposti a seconda del settore di attività (i settori previsti da Statuto sono Volontariato, Arte, Educazione, Sviluppo locale, Crescita giovanile, Ricerca Scientifica, Salute, Ambiente) e delle tematiche che il progetto affronta, sulla base delle previsioni dei singoli bandi e sessioni erogative.



GLI INCONTRI - Proprio per illustrare le importanti novità introdotte sul fronte dei Bandi 2018, sono stati convocati una serie di incontri rivolti agli Enti e alle Associazioni interessate. In particolare, domani, martedì 6 marzo, la Presidente Demartin incontrerà alla sede della Fondazione in via Carducci 2 le Associazioni sportive (15.30) e a seguire, alle 16.30, quelle culturali interessate. Giovedì 8 marzo invece, sarà la volta delle Associazioni di volontariato e di associazioni varie. Nell’occasione saranno fornite ampie indicazioni operative per la compilazione del nuovo modello Rol e delle nuove modalità di accreditamento.