Villesse, Ultimo incontra i fan e firma le copie dell'album "Peter Pan"

VILLESSE - Dopo il grande successo ottenuto a Sanremo, dove ha trionfato nella categoria 'Nuove Proposte', Niccolò Moriconi - in arte Ultimo - sarà ospite di Tiare Shopping venerdì 9 marzo, a partire dalle 17, per un firmacopie dedicato ai suoi fan. Ultimo, nome d'arte del ventiduenne romano Niccolò Moriconi, inizia a scrivere canzoni all'età di 14 anni: mescola canzone d’autore e hip-hop e ama definirsi cantautorap. Nell'ottobre del 2017 esce il suo primo album, 'Pianeti' che raggiunge la seconda posizione della classifica iTunes. Il suo 2018 inizia con la vittoria al Festival di Sanremo grazie al brano 'Il ballo delle incertezze' e con il primo posto al Festival Lunezia per il miglior testo.



L'APPUNTAMENTO - Venerdì 9 marzo, Ultimo sarà a Tiare Shopping, dove a partire dalle 17 salirà sul palco allestito nell’area 'The B' - al secondo piano della Galleria - per incontrare tutti i fan presenti e firmare le copie del suo disco più recente 'Peter Pan' e scattare una foto ricordo. Per accedere all’evento, come sempre ad ingresso gratuito, sarà necessario portare con sé una copia del Cd 'Peter Pan'.