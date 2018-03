"Gorizia in fiore e delizie di primavera": una 4a edizione piena di novità

GORIZIA - Dall'8 all'11 marzo ritorna, con molte novità dedicate al settore florivivaistico, la tradizionale manifestazione ad ingresso libero che per quattro giorni, dalle 9 alle 21, abbellirà la piazza centrale di Gorizia con piante, fiori e arredi, ospitati in una ventina di stand dedicati alla cura di giardini e balconi.



UN ANTICIPO DI PRIMAVERA - La manifestazione, che anticipa la primavera, abbellirà ancora una volta per quattro giorni con piante, fiori e arredi piazza Vittoria. Promossa da Assofiori Italia in co-organizzazione con il Comune di Gorizia, la rassegna vedrà la presenza nel pieno centro cittadino di una ventina di espositori da varie regioni italiane che, in altrettanti eleganti stand dedicati alla cura di giardini e balconi, proporranno una mostra mercato caratterizzata dalla presenza di coloratissimi e profumatissimi fiori, piante, bulbi, semi, terriccio, concimi, arredo giardino, essenze, fiori secchi e varie novità. Piante grasse, camelie e rododendri, alberi da frutta, agrumi della Sicilia, rose inglesi, piante aromatiche, primizie regionali, ranuncoli, ortensie, gerani, viole, ma anche vari tipi di lavanda e molto altro.



L'INAUGURAZIONE - Nel giorno dell'inaugurazione, che avrà luogo l'8 marzo alle 11.30 in piazza Vittoria in concomitanza con la Festa della donna, verrà offerta una mimosa a tutte le signore presenti. Saranno presenti l'Assessore comunale ai Lavori pubblici e Grandi eventi, Arianna Bellan, Alessandro Muzina, Presidente di Assofioritalia. La manifestazione si snoderà lungo Corso Verdi, Giardino pubblico di Corso Verdi e via Oberdan, questo permetterà di ricalcare un piano già riuscito in occasione di altre manifestazioni con i fiori e arredo giardino, prodotti tipici e artigianato.



LE INIZIATIVE PARALLELE - Appuntamento atteso e apprezzato dai Goriziani e dai tanti turisti e appassionati del giardinaggio e della natura, l'evento – giunto alla quarta edizione con questa nuova formula e collocazione nel centro di Gorizia - rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare l'area del centro cittadino, favorendo anche l’attività dei vicini negozi e esercizi della zona.

Numerose infine le iniziative parallele, con dimostrazioni, laboratori, incontri gratuiti per i bambini dai 6 ai 12 anni con sorprese a tema (domenica 11 marzo alle 11 e alle 16) e, durante tutta la manifestazione, consigli utili per tutti da parte degli esperti.