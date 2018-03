Zombie Italian Run: la 'corsa di fuga' più spaventosa d'Italia fa tappa a Gorizia

GORIZIA - Una corsa di fuga dagli zombie. Arriva il 14 aprile a Gorizia la gara che già spopola all'estero: 'Zombie Italian Run' è una corsa in territorio sterrato, naturale o cittadino, che varia da 5 a 7 km in fuga dai 'morti viventi'. Lungo il percorso, già impegnativo, bisogna superare numerosi ostacoli naturali e artificiali ma soprattutto evitare le orde di zombie presenti...per sopravvivere. Scopo della corsa è quello di raggiungere vivi il campo base e per quanto possibile evitare il contagio. La partenza dell'evento è prevista da Piazza della Vittoria.



TU DA CHE PARTE STAI? - «Tu da che parti stai? Zombie o umani?». Alla corsa sarà possibile partecipare a scelta in uno dei due ruoli. I morti viventi o zombie, dovranno infettare (marcando, con vernice sulle proprie mani, le t-shirt dei partecipanti) gli umani in fuga. Lo scopo è cercare di non fare arrivare nessun sopravvissuto in fondo al percorso. I mostri appostati nel bosco hanno vernice sulle mani, con le quali devono marcare i punti vitali dei concorrenti, segnalati da tre bersagli sulle loro magliette. «Se tutti i punti vitali vengono toccati, brutte notizie: non ce l’avete fatta, ora siete diventati voi i morti che camminano. Se riuscite ad arrivare al traguardo con la maglietta immacolata, invece, siete sopravvissuti all’apocalisse» spiegano gli organizzatori.



REGOLE DEL GIOCO – Gli atleti che parteciperanno alla ZombItalian Run sono chiamati 'umani' e hanno l'obiettivo di giungere da 'sopravvissuti' all'arrivo, al traguardo conquisteranno uno dei quattro livelli: 'sopravvissuto' (umano che taglia il traguardo senza essere stato marcato in nessun punto vitale), 'infetto' (umano che taglia il traguardo con un solo centro marcato), 'contagioso' (umano che taglia il traguardo con con due centri marcati) e 'nuovi zombie' (umano che taglia il traguardo con tre centri marcati). Gli zombie invece sono i morti viventi che inseguono gli umani per infettarli e hanno come unico obiettivo non far arrivare nessun sopravvissuto. Gli umani non possono usare armi per difendersi; per evitare la cattura usano solo finte e scatti tali da disorientare gli zombie o, alla peggio, far catturare qualche altro umano.

Sei pronto a sopravvivere a questa Apocalisse Zombie senza farti infettare? Non importa quanto sarai veloce o quanto tempo impiegherai a finirla: dovrai avere sangue freddo e dovrai essere pronto a evitare i Morti Viventi. The Walking Dead, Resident Evil, ZNation, Romero… ti hanno insegnato nulla? E se parteciperai come Zombie? Bhè…avrai fame…tanta fame!



INFORMAZIONI - Durante tutta la giornata saranno aperti i punti gastronomici. Post premiazioni la serata continuerà con i nostri Dj. Per scoprire tutte le informazioni della ZombItalianRun: http://www.zombitalianrun.com, info@zombitalianrun.com.