Gorizia, alla Biblioteca Isontina proseguono gli "Incontri danteschi"

GORIZIA – Proseguono gli 'Incontri danteschi' alla biblioteca statale Isontina: giovedì 8 marzo, dalle 17.30, l'appuntamento è con l'intervento della professoressa Maria Viviana Paladino, dal titolo 'Il grande tema della giustizia in Dante e il sesto canto del Paradiso'. L'introduzione sarà curata da Antonia Blasina Miseri. L'evento, a ingresso libero, si terrà al secondo piano della Bsi, negli spazi della sala periodici, in via Mameli 12 a Gorizia.