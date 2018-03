Progetto Pipol: nuove opportunità nel commercio e nella nautica

RONCHI DEI LEGIONARI e MONFALCONE - Opportunità di lavoro nel territorio dell'Isontino, attraverso percorsi formativi mirati finanziati dal progetto regionale Pipol, nei settori del commercio e della nautica.



Nel primo caso, con sede di lavoro a Ronchi dei Legionari, viene offerto un corso formativo per commessi nel settore abbigliamento con possibilità di assunzione a tempo determinato in un negozio di grandi marche. Ai candidati che saranno selezionati (10) verrà proposto un corso gratuito di 400 ore, di cui 150 di stage in azienda. Per informazioni più dettagliate e per la verifica dei requisiti previsti dal programma Pipol basta consultare il sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione dedicata alle offerte di lavoro e tirocinio (https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/H531-11853) oppure rivolgersi ad un Centro per l'impiego.



Il secondo modulo formativo riguarda la figura di 'montatore di scafo' e ha come sede Monfalcone, negli spazi dell'Enfap Fvg e della Montecarlo Yachts. Il corso si articola in 400 ore, sia di teoria che di pratica, quest'ultima sviluppata nella struttura aziendale. E' prevista una frequenza giornaliera in orario diurno con un impegno settimanale medio di circa 25-30 ore. Le competenze tecniche acquisite al termine del percorso riguardano il montaggio di apparecchiature di bordo, di apparati meccanici e oleodinamici e di componenti di coperta. Per la verifica dei requisiti e gli adempimenti previsti dal programma Pipol si può accedere al sito della Regione al link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/rete-lavoro, oppure rivolgersi ad un Centro per l'impiego.