Pedone investito da un'auto: trasportato all'ospedale di Monfalcone

STARANZANO - L'incidente è avvenuto verso le 10 di giovedì 8 marzo in viale O. Zanolla, in prossimità del supermercato A&O di Staranzano. Ancora non si conosce la dinamica esatta, ma da una prima, e sommaria, ricostruzione pare il pedone sia stato improvvisamente investito da una macchina in transito.



Sul posto è intervenuta subito un'ambulanza che ha trasportato il ferito in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone.