Pro Gorizia: si festeggiano 95 anni di storia

GORIZIA - Il 9 marzo 2018 l’Asd Pro Gorizia celebra il 95esimo anniversario della sua fondazione, un'importante traguardo di longevità alla vigilia della sfida di campionato con l’Ism Gradisca (prima contro seconda in classifica). Una storia, quella biancazzurra, iniziata da una saletta del Caffè Adriatico di Piazza Vittoria dove 13 soci fondarono la Pro Gorizia e che oggi è tornata ad appassionare la città grazie ai recenti risultati sportivi.



9 marzo 1923 – 9 marzo 2018 - Una storia che ha visto passare tra le fila biancazzurre calciatori e allenatori come: Ivano Blason, Giorgio Puia, Bruno Pizzul (che l'8 marzo ha compiuto 80 anni), Enzo Bearzot, Edy Reja, Luigi Del Neri solo per citarne alcuni tra i più celebri. Oltre a questi da non dimenticare i Presidenti, tra i quali una menzione d’onore va sicuramente fatta a Aldo Tacchini, presidente della Pro in serie B, Giancarlo Pozzo e infine Paolo Bressan, quest’ultimo capace di riportare in soli due anni la Pro Gorizia dalla seconda categoria alla Promozione. Una storia che ha visto i colori biancazzurri arrivare fino alla serie B negli anni del dopoguerra e poi vivere numerose stagioni ad alto livello in serie C e serie D. Poi dopo una stabile presenza in Eccellenza a inizio anni 2000 è seguita una caduta che ha portato la squadra fino al baratro della Seconda categoria. Da lì però è iniziata una nuova storia, in due anni la società è ritornata in Promozione e soprattutto è ritornata ad essere grande protagonista del calcio regionale.



I FESTEGGIAMENTI - Ma come festeggeranno i biancazzurri questo traguardo? Innanzitutto chiudendo il viaggio di 'ProGorizia95', progetto curato da Andrea Tercig che a partire dallo scorso dicembre ha raccontato ogni giorno sul sito ufficiale della squadra, per 95 giorni, una pillola di storia biancazzurra. Gran finale il 9 marzo con uno speciale video riassuntivo di questi 95 anni che è online fin dalle prime ore della mattina e l’ultimo emozionante capitolo di questo lungo racconto (sia sul sito ufficiale della società sia sui canali Facebook e Twitter).

Per quanto riguarda la festa vera e propria bisognerà aspettare ancora qualche giorno, infatti è intenzione della società celebrare il compleanno domenica 18 marzo in occasione della gara casalinga contro il Vesna. Ulteriori dettagli riguardo a questa festa verranno forniti prossimamente.