Grado, presentato il nuovo progetto del polo termale

GRADO - Rilanciare Grado come località termale marina, integrando le strutture esistenti con nuovi servizi per uno sviluppo turistico ed economico del territorio. Alla base un progetto innovativo che comprende il recupero dell'attuale stabilimento termale e la realizzazione di un nuovo edificio dedicato all'acqua, intesa come wellness e divertimento. Il tutto con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale: limitando l'uso di nuovo suolo, recuperando un pregevole immobile e ubicando l'ampliamento e le piscine esterne in continuità e sinergia con il parco acquatico. Questo in sintesi il progetto nel nuovo polo termale presentato a Grado dal vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, e dal sindaco Dario Raugna.



La filosofia di partenza dei progettisti è stata quella di minimizzare l'impatto prodotto dall'inserimento di un nuovo volume architettonico, non superando l'altezza dell'edificio termale esistente riprendendone le linee e utilizzando il secondo piano per far compenetrare le due palazzine, non facendole apparire come due corpi estranei. Nel dettaglio si prevedono 5.060 mq di superfice coperta, 9.080 mq di superfice scoperta, 9.177 mq di aree funzionali, 2.428 mq di terrazze e 6.422 mq di locali tecnici. Il nuovo edificio, dotato di pareti vetrate, viene direzionato verso il parco acquatico, con grandi terrazze a diversi livelli. L'obiettivo è quello di massimizzare l'apporto di luce naturale e l'esposizione delle parti (piscine, soppalchi, terrazze e Spa) fronteggianti il mare. Si realizza quindi una linea di continuità con la spiaggia, ingentilita dalle aree verdi che lambiscono le piscine esterne. E proprio il verde ha una forte connotazione nell'intervento in quanto si prevede, oltre alla creazione di nuove macchie arboree e la presenza di piante autoctone intorno alle piscine, di dare continuità all'elemento naturale introducendo il giardino pensile su buona parte delle terrazze della Spa.



Per quel che riguarda l'area curativa, all'utilizzo dell'acqua marina per il benessere si aggiungerà l'acqua termale per i bagni e le terapie con i fanghi termali; inoltre la parte legata alla salute sarà completata dal reparto inalazioni e dalla fisioterapia in uno nuovo spazio razionalizzato rispetto all'attuale, conferendone un aspetto meno sanitario. Le piscine interne (876 mq) e quelle esterne (464 mq) saranno alimentate con acqua dolce e marina e differenziate per temperatura tra vasche per bambini, per il divertimento, il nuoto e il relax. Grande attenzione è stata data alla sostenibilità ambientale, oltre che con la massimizzazione delle aree verdi, anche con il recupero delle acque meteoriche e quello termodinamico (aria umida) per la ventilazione.



Il cronoprogramma prevede 8 mesi per la progettazione esecutiva e le approvazioni, 5 mesi per la gara d'appalto e 30 mesi per la realizzazione dell'opera e i collaudi: consegna e avviamento della struttura a settembre 2021. Il costo totale dei lavori, di cui è committente Promoturismo Fvg, ammonta a 25.350.000 euro, finanziati dalla Regione.