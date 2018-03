Gorizia: allarme bomba per un pacco abbandonato fuori da un supermercato

GORIZIA - Allarme bomba a Gorizia nella mattinata del 9 marzo. Erano circa le 9.30 quando, in via Lungo Isonzo Argentina, i dipendenti del supermercato Coop hanno notato che sul marciapiede c’era un pacchetto non molto grande (circa 10 centimetri per 10).

RICHIESTO L'INTERVENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE - Al personale del market è parso piuttosto strano vedere quel pacchetto così ben confezionato appoggiato proprio lì, sul marciapiede. Hanno quindi contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri. Al momento, attorno alle 10.30, l’area è stata chiusa in via precauzionale. Potrebbe trattarsi di un falso allarme, ma lo potranno dire solo gli agenti specializzati attualmente al lavoro per verificare il contenuto del pacco.

AGGIORNAMENTO - Gli artificieri, grazie all'ausilio di un robot, hanno fatto brillare il pacco. Al suo interno non c'era alcun contenuto pericoloso. Non sono mancati i disagi a causa della viabilità chiusa. Anche il supermercato è rimasto chiuso per un paio d'ore. Vietato anche l'accesso al vicino distributore di benzina.