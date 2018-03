Super Heroes, cosplay e mostre di Lego impazzano a Monfalcone

MONFALCONE - Continua a Monfalcone l’exploit dei supereroi dei fumetti con Super Heroes: giornate dedicate ai fumetti e al mondo dei manga, con animazioni e spettacoli per grandi e piccini al centro commerciale Belforte. In programma eventi cosplay, mostra dei più famosi Supereroi in dimensioni reali in spettacolari ricostruzioni di set cinematografici, tra scenografie, musiche ed effetti speciali, esposizione di esoscheletri giganti (con workshop sulla costruzione di loro componenti e accessori, in collaborazione con Prizmatec Cosplay) e la grande mostra Lego Star Wars, un'esposizione custodita di 18 pezzi Lego ispirati alla celebre saga cinematografica Star Wars, rappresentanti le iconiche astronavi con l'aggiunta di personaggi Lego a tema.



LE ATTIVITA' DI SABATO - Sabato 10 marzo le attività si svolgeranno al mattino dalle 10 alle 130 e al pomeriggio dalle 16.30 alle 20. Al mattino le animazioni e attività per bambini prevedono: 'Super-action', laboratori creativi, truccabimbi, gioco-spettacolo 'Super Heroes Quiz Show', coreografie con cosplay e supereroi. Inoltre ci saranno workshop di trucco e accessori cosplay: Carasus Art con Riccardo Carnazza propmaker fx-make up artist presenterà il 'Joker'. Alle 16.30 le attività riprenderanno con show, esibizioni e coreografie con cosplay e supereroi. Si potranno incontrare Ironman, Doctor Strange e le Gemme dell’Infinito, e i più affascinanti personaggi femminili del mondo Marvel/DC: Zatanna. Harley Quinn, Miss Marvel, Black Cat, Wonder Woman, Hela, Nebula e tante altre. Imperdibile lo spettacolo acrobatico con Spiderman interpretato dallo stunt performer, martial artist Marko Noctis. E ancora workshop make up e accessori cosplay con 'Killer Croc' da Suicide Squad e 'Iron man Mark 44 Hulk Buster', show con esoscheletro gigante animato ed effetti speciali.



LE ATTIVITA' DI DOMENICA - Intenso anche il programma di domenica​ 11 marzo​, con apertura della attività alle 10 con animazione e attività per i più piccini, 'Super-action' laboratori creativi , truccabimbi, gioco-spettacolo 'Super Heroes Quiz'. E ancora show, coreografie con cosplay e supereroi, workshop make up e accessori cosplay. Le attività riprenderanno nel pomeriggio alle 15.30. Fino alle 20 sono in programma show, esibizioni e coreografie con cosplay e supereroi. In particolare si potranno incontrare dal vivo Ironman,​ Doctor Strange e le Gemme dell’Infinito, e i più affascinanti personaggi femminili del mondo Marvel/DC: Zatanna. Harley Quinn, Miss Marvel, Black Cat, Wonder Woman, Hela, Nebula e tante altre. Strepitoso è lo spettacolo acrobatico con Spiderman interpretato dallo stunt performer, martial artist Marko Noctis. E ancora workshop make up e accessori cosplay (Red Skull) e 'Iron man Mark 44 Hulk Buster' show con esoscheletro gigante animato ed effetti special.