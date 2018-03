A Gradisca in scena ‘Alla faccia vostra!!’, una commedia esilarante con Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio

GRADISCA D'ISONZO - Impossibile resistere alla comicità di ‘Alla faccia vostra!!’ commedia di Pierre Chesnot, per la regia di Patrick Rossi Galstaldi, con Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio, in scena assieme a Antonella Piccolo e Roberto D’Alessandro, Antonio Rampino, Paola Lavini e Antonio Fulcaro, al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, sabato 10 marzo, alle 21.



LA COMMEDIA DI PIERRE CHESNOT - Roma ai giorni nostri, la commedia si apre su Luisa che piange la morte del suo padrone Stefano Crespi, scrittore di grande successo, settantenne morto d'infarto. A poco a poco i conoscenti stretti cominciano ad arrivare nell'appartamento. Il vicino Michele Garrone è il primo, professore di medicina è lui che decreta il decesso. Poi raggiungono il luogo Luca Sesto e sua moglie Lucia, rispettivamente genero e figlia dello scrittore. Per ultima Viviana, seconda moglie del defunto, molto più giovane di suo marito, 40 anni, fa la sua entrata agitata nello studio di Stefano Crespi. Molto velocemente il lutto che riunisce i personaggi si trasforma in una 'transizione finanziaria' nella quale tutti vogliono avere parte e guadagnarci: la coppia Sesto cerca di coprire un enorme debito con un prestito della banca garantito dall'eredità di Lucia, la figlia. Viviana progetta una nuova vita con tanti soldi e il suo nuovo amante francese. Il professor Garrone vuole comprare l'appartamento per farne finalmente il suo studio, il banchiere Marmotta che acconsente al prestito vorrebbe intascare una grossa percentuale sui futuri soldi di Lucia. Solo Luisa, fedele governante, vive per ricordare il genio dello scrittore. Ma ecco che tutto si capovolge e succedono fatti esilaranti che faranno tremare e crollare questi progetti. Ne nascono situazioni comiche dove una risata cinica e infantile è garantita.



GLI INTERPRETI - Ovviamente è il personaggio di Gianfranco Jannuzzo, il genero Luca Sesto, che conduce le avide danze che lo porteranno a crisi di nervi esilaranti diventando simpatico per le sue incapacità e disavventure. Molto comico è anche il personaggio di Debora Caprioglio donna che soddisfa tutti i piaceri di sesso senile dello scrittore per ottenere soldi soldi e ancora soldi. L'adattamento sarà portato in Italia ai giorni d'oggi per vivificare di più la corsa al denaro e l'isterismo della nostra contemporaneità.