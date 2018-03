Premiato a Torino il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi

GORIZIA - Il progetto del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi 'MusicalMente SuperAbile-VariEtà', dedicato agli ospiti di 15 Case di Riposo delle provincie di Gorizia, Trieste, Udine, già riconosciuto di rilevante importanza dalla Regione Fvg, ha ricevuto la segnalazione di 'buon esempio' alla V edizione del Premio Nazionale Persona e Comunità organizzato dal Centro Studi Cultura e Società di Torino in collaborazione con la Regione Piemonte e il Comune di Torino.



LE PREMIAZIONI - La cerimonia delle premiazioni si è svolta a Torino, presso la sala multimediale della Regione Piemonte, venerdì 2 marzo u.s.nel corso del convegno nazionale 'La centralità della persona nei migliori progetti della PA e del volontariato', dove il presidente del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi Caterina Chittaro ha presentato il progetto del gruppo dedicato agli ospiti delle strutture protette. Il progetto ha suscitato molto interesse ed è stato richiesto al gruppo di presentarlo anche a Verona il 6 aprile p.v. nel corso di un seminario di condivisione e apprendimento.



SPETTACOLO PER IL FOGOLAR FURLAN DI TORINO - A Torino il gruppo ha incontrato anche i noti food writers Clara e Gigi Padovani, ai quali hanno portato le pinze pasquali di due noti panifici della Bisiacaria che saranno presentate nella trasmissione di Rai Community dedicata ai dolci pasquali italiani e che andrà in onda il 27 marzo p.v.. La trasferta si è conclusa al Fogolar Furlan di Torino dove il gruppo si è esibito per i friulani torinesi.