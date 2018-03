Tragedia in prossimità del ponte di Grado, muore annegato l'artista Aldo Marocco

GRADO - La barca dell'artista gradese Aldo Marocco si schianta contro il ponte girevole di Grado, lui cade in acqua e muore annegato. Il tragico episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 11 marzo.



L'EPISODIO - Secondo quanto si è appreso, l'80enne gradese stava rientrando con la moglie da una giornata trascorsa in un casone quando con l'imbarcazione è andato a sbattere contro un pilone in cemento del ponte girevole in costruzione e - probabilmente colto da malore - è caduto in acqua. Trascinato dalla corrente in direzione della darsena San Marco è annegato qualche attimo dopo. Le cause sono in corso di accertamento.



VANI I SOCCORSI - Vani i tentativi di rianimazione da parte del 118; l'uomo era già privo di sensi una volta estratto dall'acqua. Sul posto è intervenuto il personale di Circomare, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Capitaneria di porto di Grado. Illesa la moglie di Marocco - che si trovava sottocoperta - rimasta incastrata sotto il ponte all'interno della sua imbarcazione.