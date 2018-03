A Gradisca d'Isonzo focus su lavoro e formazione: l'evoluzione dei parrucchieri da artigiani a imprenditori di bellezza

GRADISCA D'ISONZO - Arriva a Gradisca d’Isonzo il tour nazionale di ‘Creatori di Autostima’ il nuovo libro di Lelio ‘lele’ Canavero, trainer d’impresa da oltre 20 anni al fianco di migliaia di acconciatori: tutti gli strumenti per sviluppare la mentalità imprenditoriale necessaria per affrontare le sfide del mercato attuale. Si terrà mercoledì 14 marzo, dalle 20.30 alle 23, presso l'Hotel Franz, un incontro formativo gratuito dedicato al settore dell'hair & beauty: crisi, prospettive ed evoluzione di un mestiere che sta cambiando profondamente. Durante l'incontro, rivolto ai professionisti del settore, Lelio Canavero, presenterà il suo nuovo libro, con una riflessione sul ruolo sociale che oggi stanno acquisendo parrucchieri ed operatori della bellezza. Verranno anche esaminati i dati del settore, con particolare attenzione al Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Gorizia, e si presenteranno alcune case history di successo di professionisti della zona che hanno intrapreso un percorso di formazione orientata al marketing e alla comunicazione per svolgere al meglio il proprio business.



TAPPA REGIONALE DI UN TOUR NAZIONALE - Quella di Gradisca d’Isonzo è la undicesima delle 19 tappe che, attraverso un tour in tutta Italia, coinvolgono fino a fine marzo migliaia di acconciatori. Una volta prenotato il libro può essere ritirato nelle tappe del tour. Ogni tappa prevede un incontro di due ore e mezza con i parrucchieri in cui vengono condivisi i temi portanti dei 9 capitoli del libro: un vero e proprio percorso per costruire la propria mentalità imprenditoriale, così che i parrucchieri possano evolversi in Imprenditori della Bellezza e prendere coscienza del loro ruolo di Creatori di Autostima. «Ho scritto questo libro – commenta Canavero – perché sono arrivato ad amare troppo i parrucchieri per accettare di vederli spesso sprecare il proprio talento. Oggi a parità di talento vince chi lo comunica meglio, per questo dedico questo libro ai parrucchieri, che li ispiri fino a diventare sempre più degli esempi, per i parrucchieri come per tanti altri imprenditori: esempi di quanto sia potente mettercela tutta nel fare le cose giuste».

UNIONCAMERE: SETTORE IN STAGNAZIONE - +1,3% i saloni di parrucchieri e barbieri in provincia di Gorizia negli ultimi cinque anni e -0,6% in tutto il Friuli Venezia Giulia. Sono i dati della rilevazione realizzata a fine 2017 da UnionCamere sui parrucchieri e i saloni di bellezza in Italia, che evidenzia una situazione di prolungata stagnazione in tutta la Penisola. In particolare sono 2.070 le imprese registrate alla Camera di Commercio nel 2017, contro le 2.082 del 2012, con una perdita dello 0,6% in 5 anni: una flessione superiore rispetto alla media nazionale di – 0,2% in 5 anni, su un totale di 102.841 imprese in Italia registrate nel 2017 contro le 103.092 imprese del 2012.



LA SITUAZIONE GORIZIANA - La provincia di Gorizia presenta però una situazione migliore rispetto alla media regionale: sono state infatti 241 le imprese registrate alla Camera di Commercio a novembre 2017, contro le 238 del 2012, con una crescita dell’1,3% in 5 anni, nonostante un lieve calo nell’ultimo anno (-0,4% nel 2017 vs 2016).



FORMAZIONE TECNICA, MARKETING E COMUNICAZIONE - Secondo le associazioni di categoria, una spinta alla ripresa può arrivare dalla formazione e nello specifico da una formazione non solo tecnica (taglio e colore), ma orientata soprattutto al marketing e alla comunicazione.

Spazzola e phon infatti non bastano più per far di un parrucchiere un professionista di successo. Una recente analisi restituisce infatti un’immagine del settore sintetizzabile in tre numeri: sei, tre, uno. Ovvero, su dieci saloni di acconciature sei sono in forte difficoltà, tre sono quelli che ‘vanno avanti’ e uno è il salone che, a dispetto del periodo, continua a prosperare, a conquistare clienti, e a crescere per scontrino medio e profitti. La stessa analisi rivela che l’85% dei parrucchieri realizza solo il 15% dei profitti, mentre il 15% di essi ne realizza l’85%.



RIPRESA SE MENTALITA’ IMPRENDITORIALE - «Oggi è indispensabile porre sullo stesso piano le capacità imprenditoriali e le competenze tecniche: bisogna fare marketing con la stessa sicurezza, la stessa passione, gli stessi risultati con cui si esegue un taglio, una piega, un colore, un trattamento. Finito il tempo del ‘tutto per tutti’, oggi è necessario avere una differenza forte, ovvero una specializzazione; bisogna poi essere bravi a comunicarla, sia internamente sia esternamente, occorre definire e attirare la clientela in target, ed infine occorre gestire il team e il salone con attitudine e capacità imprenditoriali» parola di Lelio ‘lele’ Canavero!



IL TRAINER D'IMPRESA LELIO CANAVERO - Lelio ‘lele’ Canavero, piemontese di Mondovì, classe 1965, è il primo trainer di impresa specializzato per gli hair stylist. Da sempre nel settore del marketing, Canavero ha oltre vent’anni di esperienza al fianco di migliaia di acconciatori. Un’esperienza iniziata nel 1996 quando viene chiamato a sviluppare un progetto per conto di Lluís Llongueras, uno dei più famosi e talentuosi parrucchieri del mondo. Dopo LLongueras, Canavero lavora per il brand internazionale Intercosmo, con la formazione rivolta ai parrucchieri. Qui inizia a ‘riscrivere’ il marketing per il settore dell’hair styling, partendo dall’intuizione che si deve «fare marketing con la stessa sicurezza, la stessa passione, gli stessi risultati con cui esegui un taglio, una piega, un colore, un trattamento».

Nel 2002 Canavero fonda la società Buonlavoro srl, che dal 2010 si occupa di cultura di impresa e marketing per i parrucchieri. L’attività di formazione di Lelio ‘lele’ Canavero è totalmente indipendente dalle case produttrici del settore.

Negli ultimi sei anni, Canavero ha formato oltre 5.000 parrucchieri, più di 1.000 solo nel 2017.

Nel 2018 Canavero ha dato vita a Talenti Potenti, una casa di produzione che, oltre a editare i libri dell’autore, seguirà progetti di natura editoriale e multimediale per i professionisti del settore.