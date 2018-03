Pro Gorizia, una domenica di festa per celebrare i 95 anni di attività

GORIZIA - La Pro Gorizia si prepara a festeggiare il suo 95° compleanno. Domenica 18 marzo la gara di campionato tra Pro Gorizia e Vesna sarà anche il momento per celebrare questo importante traguardo. Per l’occasione la società ha scelto di fare un regalo a tutta la cittadinanza e per favorire l’affluenza allo stadio il prezzo del biglietto d’ingresso alla partita sarà unicamente di 5 euro.

I FESTEGGIAMENTI - Al termine della partita (calcio d’inizio alle 15), importante ai fini della classifica con la Pro in testa e alla ricerca di punti per avvicinarsi all’Eccellenza, si darà il via ai festeggiamenti con un piccolo momento conviviale e il taglio della torta di 'compleanno'. L’invito è aperto sia agli appassionati goriziani sia a chi ha fatto parte di questi 95 anni di storia (calciatori, ex dirigenti, Presidenti, allenatori). Il ritrovo è previsto sulle gradinate dello stadio Campagnuzza per passare un pomeriggio calcistico in compagnia e brindare ai colori biancazzurri.