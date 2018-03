Cormons, il Limite Schianchi Food compie un anno e festeggia in nome della ricerca

CORMONS - Per celebrare il suo primo anniversario, il Limite a Cormons desidera festeggiare nel migliore dei modi: aiutando la ricerca. Sabato 17 marzo lo staff del 'Ristorante europeo moderno' ha deciso di sostenere l'associazione Conquistando Escalones, che raccoglie fondi per la cura di una malattia rara: la Distrofia Muscolare dei Cingoli 1F.

La serata (inizio alle 19) prevede un buffet a ingresso responsabile, i partecipanti possono decidere l'importo dell'offerta per il buffet con un minimo di 5 euro, bevande escluse. Il ricavato, escluse le spese, andrà in beneficenza per lo studio di questa malattia genetica. Dalle 21 live music con Drom Pale Luma (gipsy jazz).

Per prenotazioni e informazioni: Il Limite Schianchi-Food (via Friuli, 37) oppure 0481 62378.