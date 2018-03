Capriva del Friuli, alla scoperta di ville, castelli e dimore del vino con il 'Wine Bus'

CAPRIVA DEL FRIULI - Un percorso enogastronomico tra ville e castelli con il 'Wine Bus': dimentica l’auto, sali a bordo di una corriera e ascolta le storie di antiche casate tra dimore del vino ed eleganti degustazioni. Sarà un viaggio alla scoperta di vignaioli e casate che da secoli producono vino circondati dalla bellezza di importanti testimonianze storiche e artistiche per vivere lo charme della nobiltà enoica. E' questo il programma organizzato da Vino e Sapori Fvg e Saf Autoservizi, con la collaborazione di PromoTurismo Fvg e Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia per sabato 17 marzo.

IL PROGRAMMA - Due tour in programma per la giornata. Il ritrovo è fissato all'Infopoint di Udine Turismo (P.zza I Maggio).

Tour mattutino (9.30 – 14) 'L’eredità del Medioevo': si parte in bellezza da Capriva del Friuli, nella cornice di uno splendido Wine Resort, dove svetta il Castello Di Spessa Golf & Wine Resort (XIII sec.) abitato nei secoli da illustri famiglie e attorniato da vigneti a perdita d’occhio. Si cambia scenario giungendo a Clauiano, borgo medievale tra i più belli d’Italia, per la visita alla casa padronale dell' Antico Cantinone Foffani, tra degustazioni di vino e suggestioni artistiche poliedriche.

*Per chi lo desidera la cantina propone un gustoso piatto di salumi e formaggi del territorio (opzione facoltativa).

Tour pomeridiano (14.30 – 18.30) 'Storie di Conti e contee del vino': nel cuore del Collio goriziano ci sarà la visita a Villa Russiz nata a fine ‘800 dall’amore dei Conti De La Tour per quel territorio dalla straordinaria vocazione vitivinicola. Il viaggio si conclude a Bottenicco, un piccolo borgo rurale del Cividalese, presso Villa de Claricini Dornpacher (metà XVII sec.) dove non è mai tramontata la passione per creare vini di qualità come ai tempi dei Conti Claricini.

BIGLIETTI - Il costo del biglietto comprensivo di visite e degustazioni in 2 aziende, assistente di viaggio e trasporto è di 20 euro; la partecipazione a entrambi i tour viene 30 euro. Light lunch faciltativo al prezzo di 8 euro.

La prossima corsa del 'Wine Bus' è prevista per sabato 14 aprile: alla scoperta dei vitigni autoctoni e prodotti tradizionali lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Fvg.

Per informazioni e prenotazioni: info@vinoesapori.it | 0432.611401 | 380.4725486.