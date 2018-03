Patty Pravo live al Perla: il grande ritorno di un'icona di stile

NOVA GORICA - Attesa alle stelle per il grande ritorno di Patty Pravo sul palco del Perla Casinò & Hotel: il live show in programma venerdì 16 marzo alle 22 sarà la tappa speciale del tour '…La cambio io la vita che', che vede la 'Divina' calcare i palchi dei più prestigiosi teatri della penisola. Icona della canzone italiana e emblema glamour per il suo fascino ipnotico e il suo look all’avanguardia, l’ex 'Ragazza del Piper' ha accompagnato con la sua voce sensuale 5 decadi di musica, regalando al pubblico tanti successi intramontabili e vendendo 120 milioni di dischi. Due anni dopo il concerto-evento in occasione dei cinquant’anni di carriera, Patty Pravo è pronta ad emozionare il pubblico di Nova Gorica con un imperdibile 'secondo atto', ricco di ricordi e… tante sorprese! Biglietti a 10 euro (posti a sedere) e 5 euro (posti in piedi).

PATTY PRAVO ICONA DELLA MUSICA NAZIONALE - Testi e note di una carriera iniziata a soli 15 anni, costellata di successi intramontabili: da 'Ragazzo triste' a 'La bambola', da 'Pazza idea' a 'Pensiero stupendo', brani che hanno consacrato Nicoletta Strambelli tra le icone della musica nazionale. Un talento ineffabile che ha collezionato numeri da capogiro: Patty Pravo è la seconda artista italiana, dietro a Mina, nella classifica dei dischi venduti, ben 120 milioni! La sua voce sensuale ha accompagnato 5 decadi di musica, dagli esordi romani negli anni ‘60 come 'Ragazza del Piper' a oggi, passando per l’epoca d’oro della 'Patty Pravo Mania', durante la quale Nicoletta diventò un emblema del glamour per il suo fascino ipnotico e il suo look all’avanguardia.

Protagonista assoluta della scena beat nazionale, ha conquistato le giovani generazioni degli anni ’70 reinterpretando i brani di gruppi rock stranieri come i Beatles, prima di volare negli Stati Uniti e in Cina alla ricerca di nuovi spunti musicali: il suo stile ribelle e innovativo l’ha vista rientrare in Italia acclamata come una vera diva e regalare ai fan performance indimenticabili, anche sul palco dell’Ariston. Su tutte quella di '…E dimmi che non vuoi morire', la romantica ballata d’amore con cui ha vinto il Premio della critica al Festival di Sanremo 1997, aprendo la strada alla recente svolta 'pop melodica'.

Nel 2016 la 'Divina' ha tagliato il traguardo dei cinquant’anni di carriera con 'Eccomi', album realizzato insieme ad altri grandi artisti e presentato al Festival di Sanremo con il singolo 'Cieli immensi'. A quasi 700 giorni di distanza dalla trionfale parentesi slovena dell’ 'Eccomi Tour', Patty Pravo è pronta a traghettare il pubblico di Nova Gorica in un nuovo emozionante viaggio ricco di ricordi e … tante sorprese: il secondo imperdibile atto del 'racconto in musica' di una cantante sempre pronta a rinnovarsi.